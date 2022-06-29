أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الحكومة الفيدرالية في ألمانيا، عن ترحيل ما مجموعه 204 مو مواطني تركيا في الفترة من يناير إلى مايو 2022.

وفق البيان التفصيلي الذي نشرته الحكومة الفيدرالية، تم ترحيل 29 من بادن فورتمبيرغ، 37 من بافاريا، 5 من برلين، 2 من بريمن، 5 من هامبورغ، 28 من هيسن، 6 من مكلنبورغ فوربومرن، 5 من ساكسونيا السفلى، شمال الراين وستفاليا 39 شخصًا من راينلاند بالاتينات، 10 من سارلاند، 7 من ساكسونيا، 5 من ساكسونيا أنهالت، 7 من شليسفيغ هولشتاين و 7 من تورينجيا.

كما وردت أنباء عن قيام الشرطة الاتحادية المسؤولين عن الحدود خارج الولايات بترحيل 6 أشخاص.

يذكر أن 408 أشخاص رحلوا إلى تركيا من ألمانيا العام الماضي، و403 في عام 2020، و 429 في عام 2019.

وفي سياق آخر قالت وسائل الإعلام الألمانية إن 6752 شخصًا من تركيا تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا عام 2021.