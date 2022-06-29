أنقرة (زمان التركية) – تجاوز حد الفقر في تركيا حاجز 20 ألف ليرة، وفق تقدير اتحاد النقابات العمالية التركي.

الاتحاد نشر نتائج مسح خط الفقر والجوع لشهر يونيو، والتي تظهر ارتفاع حد الجوع، وهو الإنفاق الشهري على الغذاء اللازم لأسرة مكونة من أربعة أفراد للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف، إلى 6 آلاف 391 ليرة.

أما حد الفقر، وهو المبلغ الإجمالي للإنفاق على الغذاء والنفقات الشهرية الإجبارية الأخرى على الملابس والسكن (الإيجار والكهرباء والمياه والوقود) والنقل والتعليم والصحة وما شابه ذلك، وصل إلى 20 ألفًا و 818 ليرة.

تكلفة المعيشة للموظف الواحد شهريا ارتفعت إلى 1313 ليرة.

كما كانت الزيادة في الحد الأدنى لمبلغ الإنفاق المطلوب من قبل أسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش في أنقرة على “الطعام” 6.2 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. بلغ معدل الزيادة السنوي 117.29 بالمائة.

قفز معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا إلى 73.5 بالمئة، في ظل شكاوى المواطنين من تراجع القدرة الشرائية.