أنقرة (زمان التركية) – قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن تركيا ستدعم عضوية فنلندا والسويد في الحلف، بعد رفض سابق.

يأتي ذلك بعد أن تم التوقيع على البيان المشترك بعد الاجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في مدريد، عاصمة إسبانيا.

ووقع على المذكرة وزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو ووزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي.

وجاء في البيان المكتوب الذي أصدرته رئاسة فنلندا بعد التوقيع على الإعلان المشترك: “وقع وزراء خارجيتنا على مذكرة ثلاثية تؤكد أن تركيا ستدعم عضوية فنلندا والسويد في حلف الناتو في قمة مدريد هذا الأسبوع”.

وأضاف البيان: “أعربت تركيا عن قلقها إزاء التهديد الإرهابي. وأخذت فنلندا هذه المخاوف على محمل الجد. تدين فنلندا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.

وقال الأمين العام لحلف الناتو يأنس ستولتنبرغ إن السويد وفنلندا توصلتا إلى اتفاق مع تركيا للانضمام إلى الناتو وإن مخاوف تركيا سيتم حلها.

كما أفاد ستولتنبرغ، أن قادة دول الناتو سيتخذون قرارًا اليوم بدعوة السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو.