مدريد (زمان التركية) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن وفدا تركيا سيزور الولايات المتحدة لحل قضية إمداد أنقرة بمقاتلات “F-16” الأمريكية.

وأضاف: “سأرسل وفدا على الفور إلى الولايات المتحدة”.

وتابع: “الولايات المتحدة عرضت على أنقرة شراء مقاتلات (F-16) بعد استبعادها من برنامج مقاتلات (F-35)”.

من جهته، قال بايدن في وقت سابق، إن “على الولايات المتحدة بيع طائرات مقاتلة إلى تركيا وتحديثها.. يجب أن نبيعهم طائرات (F-16)، وأن نطور أيضا هذه الطائرات”.

وأضاف: “ليس من مصلحتنا عدم القيام بذلك”، مشيرا إلى أن “هذا يتطلب موافقة الكونغرس”.

بدورها، ذكرت صحيفة “ميلييت” التركية في وقت سابق، أن “أنقرة طلبت 40 طائرة مقاتلة من طراز (F-16- الجيل 70 و80)، وكذلك مجموعة محدثة من طراز (Block 70) من ذات الطراز والعاملة حاليا في تركيا”.

وجرى في عام 2019، استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات الجيل الخامس من طراز (F-35)، والتي ساهمت في إنتاجها شركات تركية منذ عام 2002.