أنقرة (زمان التركية) – أصبحت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في مطار إسطنبول حديث منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، بسبب ارتفاعها الكبير.

أشعلت الصور التي تمت مشاركتها من مطار إسطنبول وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا.

أسعار المواد الغذائية والمشروبات في مطار إسطنبول، مثلت صدمة كبيرة.

وبحسب فواتير الأسعار المتداولة فإن سعر البيتزا الكبيرة وصل إلى 350 ليرة تركية، والبيتزا المتوسطة 245 ليرة، سعر الساندوتش 110 ليرة.

وبلغ ثمن زجاجة المياه 31 ليرة تركية، وزجاجة المياه الغازية 63 ليرة.

يأتي ذلك في ظل موجة تضخم نقدى واسعة تعيشها تركيا.