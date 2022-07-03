أنقرة (زمان التركية) – حطم مؤشر التضخم النقدي السنوي في إسطنبول رقماً قياسياً جديداً.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998.

وفقًا لبيانات غرفة تجارة اسطنبول، ارتفعت أسعار التجزئة (مؤشر أسعار المستهلك) بنسبة 4.03 في المائة شهريًا و94.20 في المائة سنويًا في يونيو.

وارتفعت أسعار الجملة في إسطنبول بنسبة 8.17٪ شهريًا و 87.97٪ سنويًا في يونيو. مقارنة بالشهر السابق؛ زادت نفقات النقل والاتصالات بنسبة 5.16 في المائة، و 5.06 في المائة في نفقات الإسكان، و 4.55 في المائة في نفقات الثقافة والتعليم والترفيه.

وارتفعت الأسعار بنسبة 3.79 في المائة في الإنفاق على الغذاء، و 3.72 في المائة في الإنفاق على الرعاية الصحية والشخصية، و 3.57 في المائة في نفقات السلع المنزلية، و 2.12 في المائة في الإنفاق على الملابس، و 0.52 في المائة في النفقات الأخرى.

مقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 15.11 في المائة في مجموعة الوقود ومواد الطاقة وبنسبة 10.34 في المائة في مجموعة المواد الغذائية.

وكانت نسبة الزيادة في الأسعار في المجموعات الأخرى كما يلي: الكيماويات (8.06٪)، المنسوجات (6.75٪)، المواد غير المصنعة (5.33٪)، مواد البناء (3.52٪). في التعدين.

يعصف التضخم النقدي بالاقتصاد التركي يوما بعد يوم، ومؤخرًا أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة بنسبة 30 بالمئة، إلى خمسة آلاف و500 ليرة، لمواجهة التضخم الذي بلغ 73.5 بالمئة.

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