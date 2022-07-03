أنقرة (زمان التركية) – قال البروفيسور التركي، فايسال أولوسوي في مقال له بصحيفة “جمهورييت” التركية، إن عجز التجارة الخارجية زاد بنسبة 155 في المائة في مايو، وكسر رقما قياسيا يتجاوز 10 مليارات، وذكر أن هذه البيانات تعد تحذيرا للاقتصاد التركي.

وأوضح أولوسوي، أنه: “بينما تقدم هيئة الإحصاء التركي الإحصائيات الخاصة بفترة مايو 2022، قامت وزارة التجارة بمشاركة بيانات شهر يونيو على صفحتها الخاصة. وبناءً على ذلك، زادت الصادرات بنسبة 18.5٪ والواردات بنحو 40٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. تجاوز عجز التجارة الخارجية في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بالفعل 50 مليار دولار”.

وأكد أولوسوي أنه ذكر أسباب كل هذه التدهورات في مقالاته السابقة، لكن يجب الأخذ في الاعتبار الألعاب التي تم تصنيعها في سوق الصرف الأجنبي منذ ديسمبر 2021 ويتم تقديمها كتطبيق للسياسة الاقتصادية.

وأوضح أولوسوي أن هذه الألعاب تجلت بالفعل في هيكل القيمة السوقية بأكمله، أي الأجور، والفوائد، والسعر (أو التضخم، وهو النسبة المئوية للزيادة).

وأكد أولوسوي أنه في الواقع، من غير المعروف أن جميع الأسعار تقريبًا في الاقتصاد هي أسعار داخلية ويتم تحديدها بواسطة قوى السوق وبمساعدة السياسات الاقتصادية.

وأشار الكاتب التركي إلى أنه في حين أنه من الواضح أن القيم المذكورة أعلاه في المناهج الاقتصادية يتم تحديدها من خلال سياسات عقلانية وقوى السوق اعتمادًا على العرض والطلب، سيكون من المفيد التفكير قليلاً في سبب محاولة صانعي القرار تغييرها جميعًا بالضغط على الأزرار في نفس الوقت.

وأكد أولوسوي أن تركيا بحاجة إلى التوليف الجيد لمدى عجز التجارة الخارجية كنتيجة للجمع بين العلاقة الوثيقة بين عجز التجارة الخارجية وسعر الصرف مع سوق الائتمان.

وأنهى أولوسوي مقاله، قائلا: “عندما نضيف النمو الفقير الناجم عن شروط التجارة، فإن السؤال عن سبب عملنا الجاد وعدم زيادة دخلنا يحل محل النظر بسذاجة إلى قيم الصادرات المتزايدة … بينما تركيا تزيد صادراتها! إنها تزداد فقرا … إنها تلعب القدرة التنافسية بثمن بخس”.

يذكر أن عجز التجارة الخارجية في تركيا بلغ 4 مليارات و 156 مليون دولار في مايو من العام الماضي.

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