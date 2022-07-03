أنقرة (زمان التركية) – تحتل تركيا المرتبة الثالثة من الأسفل في ترتيب الحد الأدنى للأجور بين الدول الأوروبية، على الرغم من رفع الحد الأدنى للأجور مؤخرًا.

بلغت الزيادة في الحد الأدنى للأجور، التي كان يترقبها بفارغ الصبر، الموظفون الذين سحقهم التضخم ، 30 في المائة، لكن هذه النسبة لم تستطع انتشال ترتيب تركيا من آخر قائمة الحد الأدنى للأجور.

وبحسب بيانات يوروستات لشهر يناير 2022، فإن تركيا هي ثالث دولة ذات أقل حد أدنى للأجور في أوروبا بـ 328 يورو، في حين انخفض صافي الحد الأدنى للأجور إلى 314 يورو مع تأثير ارتفاع سعر الصرف على الرغم من رفع صافي الرواتب إلى 5 آلاف و 500 ليرة تركية. عند الحساب على الأساس الإجمالي، يكون هذا الرقم عند مستوى 370 يورو.

والدولة التي تأتي بعد تركيا في القائمة هي بلغاريا بـ 332 يورو، فيما كانت الدولة ذات الحد الأدنى للأجور الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي هي لوكسمبورغ بـ2257 يورو، تليها أيرلندا بـ 1775 يورو وهولندا بـ 1725 يورو.

وبقرار اللجنة المنعقدة في نهاية العام الماضي، كان الحد الأدنى للأجور 4 آلاف و 253 ليرة تركية بعد خصم الضرائب، و5 آلاف ليرة تركية في الإجمالي مع زيادة بنسبة 50 في المائة في يناير 2022. اعتبارًا من 1 يوليو، تم تحديد مبلغ الحد الأدنى الجديد للأجور على أنه 6 آلاف 471 ليرة تركية في الإجمالي و 5 آلاف 500 ليرة تركية في الصافي.

ووفقًا لدراسة أجراها اتحاد النقابات العمالية الثورية في الأشهر الأخيرة، بالنظر إلى المتوسط ​​السنوي لزيادة الحد الأدنى للأجور بين عامي 2012 و 2022، انخفض الحد الأدنى للأجور في تركيا بمعدل 1٪ سنويًا باليورو.

وبينما كان الحد الأدنى للأجور 5 آلاف و 500 ليرة تركية في صافي بزيادة 30 بالمائة ، انخفض مستوى الأجور بالدولار على مر السنين، حيث وصل إلى أقل من 300 دولار اعتبارًا من يونيو 2022. مع الارتفاع الجديد، تم تجاوز هذا المستوى مرة أخرى.

ومع ذلك، انخفض الحد الأدنى للأجور إلى 328 دولارًا، وهو أقل بكثير من مستوى عام 2012 البالغ 406 دولارات.

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