أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة Dagens Nyheter السويدية إن القضاء السويدي، سبق وأن أصدر أحكاما بعدم ترحيل 19 شخصا من أصل 33 شخصا تطالب تركيا السلطات السويدية بتسليمهم.

وتواصلت في الصحيفة مع مصادر بالخارجية ورئاسة الوزراء والعدل، مؤكدة أن السلطات السويدية لم تعد أي قوائم ترحيل لأجانب يقيمون على أراضيها.

من جانبه أوضح رئيس المحكمة العليا في السويد، أندرس أكا، أن قرارات الرفض السابق اتخاذها لن تتغير، مؤكدا أن المحكمة لا تعيد النظر في القضايا السابق صدور أحكام نهائية بها.

وأضاف أكا أن السويد لديها معايير واضحة فيما يخص ترحيل وتسليم المطلوبين.

ووافق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على طلبات فنلندا والسويد بالانضمام لصفوف حلف الناتو، بعد توقيع اتفاقية ثلاثية تقر فيها البلدان بدعم تركيا في محاربة الإرهاب.

وقال أردوغان في وقت سابق إن الدولتين تستضيفان عناصر تنتمي لتنظيمات تصنفها أنقرة تنظيمات إرهابية، وأن تركيا لن توافق على طلبات فنلندا والسويد بالانضمام للحلف إلا في حال تسليم تلك العناصر الإرهابية.

وخلال قمة الحلف الأخيرة في مدريد الإسبانية صرح أردوغان أن سلطات الدولتين تعهدتا بتسليم تركيا للعناصر الإرهابية.

في عام 1957 أضافت السلطات السويدية قانون ترحيل المتهمين بالتزامن مع التصديق على اتفاقية المجلس الأوروبي لترحيل المتهمين.

وينص القانون على عدم ترحيل أي شخص استنادا على اتهامات سياسية أو عسكرية، إلا في حال ارتكاب الجرم المسند داخل الدولتين.

وأشارت الصحيفة إلى تلقي المحكمة العليا في السويد 30 طلب ترحيل من تركيا منذ عام 2000، وأن المحكمة أصدرت أحكام ترحيل في 4 طلبات فقط من بينهم شخص بتهمة السرقة، وشخصين بتهمة تهريب المخدرات وشخص بتهمة التحريض على السرقة.

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