أنقرة (زمان التركية) – أثار إرجاء مؤتمر الرئيس رجب طيب أردوغان في ولاية بورصة قبل فترة قصيرة من انعقاده، حالة من الجدل في الرأي العام التركي.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا ادعاءات مختلفة حول سبب إرجاء المؤتمر قبل موعده بأربع ساعات، في ظل امتناع السلطات عن إصدار بيان رسمي حول الأمر.

وتزعم المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي أن أردوغان يعاني من مشاكل صحية، وأنه تعرض لشلل جزئي في الوجه وأن الأطباء باشروا علاجه مؤكدين أنه شلل مؤقت وسيتحسن بمرور الوقت.

وكان من بين الأخبار المتداولة أيضا ادعاءات حول امتناع أردوغان عن المشاركة في المؤتمر بسبب تعرضه لنزلة برد.

جدير بالذكر أن الصحفي ممدوح بركتار أوغلو ،كان قد أعلن قبل فترة قصيرة عبر قناته بموقع يوتيوب أن أردوغان قد يصاب بشلل بالوجه نظرا لجرعات الكورتيزون العالية التي يتناولها.

وفي السياق نفسه صرح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، رفيق أوزان، خلال مداخلة هاتفية بأحد القنوات المحلية أنه: “تم إرجاء زيارة الرئيس لموعد لاحق بسبب نزلة البرد التي علمنا بأمرها اليوم. بالتأكيد صحة الرئيس قبل كل شيء، ونأمل أن يتعافى في أقرب وقت”.