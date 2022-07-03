أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، تسجيل أعلى رقم شهري للصادرات التركية في عام 2022.

قال الوزير نبطي في تغيدة على تويتر إنهم زادوا الصادرات من خلال الاستفادة المثلى من سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح نبطي أن صادرات تركيا التي بلغت 242.6 مليار دولار حتى أيار (مايو) الماضي، استمر في الارتفاع في حزيران (يونيو) الماضي، وذلك بحسب البيانات المؤقتة التي أعلنتها وزارة التجارة.

وأضاف نبطي: “في يونيو 2022، زادت صادراتنا بنسبة 18.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت 23.4 مليار دولار. وبالتالي، شهد النصف الأول من عام 2022 أعلى أرقام تصدير شهرية على الإطلاق”.

وأكد نبطي أن هذه الأرقام التي حطمتها تركيا في الصادرات، وهي أحد أهم مكونات نموذج الاقتصاد، تكشف أن الاقتصاد يتقدم على أسس متينة.

وأنهى نبطي، قائلا: “حافظت نسبة الصادرات إلى الواردات باستثناء الطاقة على مستواها المرتفع وتحققت عند 93.4 في المائة. إلى جانب تطبيع أسعار الطاقة العالمية في الفترة المقبلة، يوضح لنا هذا الأداء العالي للصادرات أننا سنحقق التحسين المستهدف في ميزان الحساب الجاري”.

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