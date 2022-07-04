أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 4 أشخاص، خلال المؤتمر الكبير العادي الخامس لحزب الشعوب الديمقراطي.

فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا بحق 4 أشخاص، بتهمة نشر دعاية لمنظمة إرهابية، بسبب الشعارات التي رددوها خلال المؤتمر العادي الخامس لحزب الشعوب الديمقراطي.

وأفادت الأنباء أن التحقيقات مستمرة ضد هؤلاء الأشخاص الأربعة، بموجب المادة 7/2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713.

يذكر أنه خلال هذا الاجتماع، أعيد انتخاب الرئيسين المتشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي برفين بولدان ومدحت سنجار كرئيسين مشاركين مرة أخرى، بأصوات 796 مندوبًا.