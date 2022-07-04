أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات غير رسمية أن معدلات التضخم النقدي السنوي في تركيا لشهر يونيو الماضي تجاوزت 175 بالمئة على أساس سنوي.

يأتي ذلك بينما أعلنت هيئة الإحصاء التركية الرسمية أن التضخم بلغ 78.72 في المئة على أساس سنوي.

من جانبها، ذكرت مجموعة أبحاث التضخم الخاصة في تركيا أن معدلات التضخم الحقيقية بلغت خلال شهر يونيو/ حزيران نحو 175.55 في المئة على الصعيد السنوي، ونحو 8.3 في المئة على الصعيد الشهري.

وتعد هذه أعلى معدلات تضخم تسجلها تركيا منذ عام 1998 الذي بلغت فيه معدلات التضخم 80.4 في المئة.

وكان استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة رويترز للأنباء قد توقع بلوغ معدلات التضخم في تركيا خلال شهر يونيو/ حزيران نحو 78 في المئة على الصعيد السنوي، على أن تتراجع قليلا عن 70 في المئة بنهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن هيئة الإحصاء التركية أعلنت في مايو المنصرم بلوغ معدلات التضخم 73.5 في المئة على الصعيد السنوي.

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