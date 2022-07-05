أنقرة (زمان التركية)ــ قالت تل أبيب اليوم الثلاثاء، إنها ستعيد فتح مكتبها الاقتصادي والتجاري في تركيا، وسط سعي أنقرة لإعادة العلاقات الدبلوماسية المتوترة منذ أكثر من عقد.

كانت الحكومتان التركية والإسرائيلية أقدمتا على طرد السفراء بشكل متبادل في عام 2018، كما خفضت إسرائيل تمثيلها الاقتصادي في عام 2019، لكن البلدين يتطلعان اليوم إلى إعادة التمثيل إلى مستوى السفراء.

على الرغم من سنوات التوتر، حافظت حكومة حزب العدالة والتنمية على علاقاتها التجارية مع إسرائيل، بحيث ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 30% في عام 2021، لتصل إلى 7.7 مليارا دولار.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي: “إن إعادة فتح الملحق الاقتصادي يعكس التزام إسرائيل بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا. نعتزم الترويج قريبا لمؤتمر اقتصادي مشترك بين الدولين، بعد أكثر من عقد من الزمان، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة ستساعد أكثر من 1500 شركة إسرائيلية تقوم بالتصدير إلى تركيا حاليًا.