أنقرة (زمان التركية) – قال البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إنهم يقدرون جهود تركيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.

قبل بطولة السباحة الأوروبية التي ستقام في روما خلال شهر أغسطس، ألتقى البابا فرانسيس بأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد السباحة الأوروبي برئاسة أنطونيو دا سيلفا في القصر البابوي، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي للسباحة (LEN) ورئيس الاتحاد التركي للسباحة، أركان يالتشين.

وفي إشارة إلى حزنه العميق لغزو روسيا لأوكرانيا، قال البابا فرانسيس: “أعتقد أنه من المحزن أن تلقي الحرب في أوكرانيا بظلالها على هذا الحدث الرياضي. ومع ذلك، فإن هذا يشجعنا على العمل بجدية أكبر من أجل عالم لن تكون فيه حرب وكراهية وتهديد نووي بين الشعوب اتمنى له التوفيق”.

وأوضح البابا أن تركيا تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي للسباحة يالتشين، إن البابا فرانسيس أكد أن تركيا تفعل ما لم يفعله أحد آخر. لقد فعلت أوروبا. تركيا تفعل الكثير حقا من أجل السلام، فهي تخوض معركة كبيرة.