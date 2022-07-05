أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي، أن 62.8 ٪ من الأتراك المدينون أكثرهم من الشباب.

وقفز التضخم النقدي بشكل كبير في تركيا، وبلغ مؤخرًا أكثر من 78 بالمئة، مما يتسبب في تراجع القيمة الشرائية للمواطنين.

أجرت مؤسسة “متروبول” للأبحاث، دراسة عن مديونية المجتمع خلال الأزمة الاقتصادية الحادة. ووفقا لهذه الدراسة، قال 63٪ من المشاركين إن ديونهم قد ازدادت في السنوات الأخيرة.

وفي حين صرح 15 في المائة بأنهم ليس لديهم ديون، ذكر 13.8 في المائة أنه لم يكن هناك تغيير في مديونيتهم، وقال 8.4 في المائة فقط من المستجيبين إن ديونهم قد انخفضت.

نتائج الاستطلاع، أظهرت أن الفئة ذات الديون الأعلى كانت من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، حيث بلغت نسبتهم 65.6 في المائة.

كما قال 62.8٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 34 و54 عامًا أن ديونهم قد زادت.

وذكر 59.2٪ ممن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا أن ديونهم قد ازدادت.

وبالنسبة للأحزاب، كان ناخبو حزب الشعوب الديمقراطي هم الشريحة الأكثر مديونية، حيث ذكر 84 منهم أن ديونهم قد زادت.

وبينما قال 29 في المائة من أعضاء حزب العدالة والتنمية إن ديونهم قد زادت، قال 17 في المائة إنها انخفضت.

وصرح 82.1 في المائة من أعضاء حزب الشعب الجمهوري أن ديونهم قد زادت، بينما ذكر 3 في المائة أن ديونهم قد انخفضت.