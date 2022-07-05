أنقرة (زمان التركية) – رفع بنك “جي بي مورجان” توقعاته لمعدلات التضخم النقدي في تركيا بنهاية العام.

وأوضح تقرير البنك الذي نشر، عقب الإعلان رسميا عن بلوغ التضخم نحو 79 بالمئة، أن المخاطر في تزايد، مشيرًا إلى رفع المجموعة توقعاتها لمعدلات التضخم في تركيا بنهاية العام الجاري من 49.5 في المئة إلى 63.1 في المئة، ومن 19 في المئة إلى 22.5 في المئة خلال عام 2023.

وأضاف التقرير أن موعد الانتخابات ونتائجها ستحدد المشهد التضخمي على المدى القصير، في ظل إصرار الحكومة التركية الإبقاء على سياستها المالية دون تغييرات.

خفض البنك المركزي في تركيا الفائدة عدة مرات، وثبتها عند 14 بالمئة.

وأفاد التقرير أن المركزي التركي ليس بحاجة ملحة لتطبيع موقف السياسة المالية في ظل استمرار تفاقم الضغوط التضخمية النابعة عن العرض والطلب، وضعف مصداقية البنك المركزي، مؤكدا أن الاستقرار بسعر الليرة، الذي تم ضمانه بشكل جزئي من خلال ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، والذي ستدعمه عائدات السياحة الكبيرة المتوقعة، سيشكل أداة رئيسة لإرضاخ الضغوط التضخمية على المدى القصير.