أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي عبد القدير سلفي، أن هناك لقاء مرتقبا بزعيم تنظيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المنفى في جزيرة أمرلي.

وأشار سلفي المقرب من حزب العدالة والتنمية، في مقال مثير للجدل إلى رسالة الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرتاش، بعنوان “مفاوضات السلام الجديدة” وكذلك تصريحات رئيس الحزب الحالي، مدحت سنجار، بشأن أوجلان، مفيدا أن الحزب الكردي متخوف من أوجلان.

وزعم سلفي أن دميرتاش متخوف من أن يبوح أوجلان بما في جعبته، مفيدا أن أوجلان سيلتقي عما قريب بشقيقه محمد أوجلان أو نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر أوجلان.

وأضاف سلفي أن مدحت سنجار حذر الحكومة التركية من التحدث بالنيابة عن أوجلان وخلق أجندات وهمية في محاولة لتضليل العامة.

أضاف قائلا: “دميرتاش اختار إغراق أوجلان بالمديح كي يتمكن من الترشح للرئاسة. يحاولون دفن أوجلان حيا، لكن يمكننا القول إن الخوف يهيمن عليهم بالنظر إلى تخبطهم قبل حتى أن يبوح بأي شيء”.

وواصل سلفي مقاله قائلا: “هل سيُعقد اجتماع مع أوجلان؟ نعم. سيعقد وخلال فترة ليست بالطويلة سيلتقي بشقيقه محمد أوجلان أو نجل شقيقه والنائب عن الحزب الكردي عمر أوجلان”.