أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بإخلاء سبيل ثمانية طلاب عسكريين معتقلين منذ 6 سنوات، سبق الحكم عليهم بالمؤبد، بزعم المشاركة في المحاولة الانقلابية.

ويقول دفاع الطلاب العسكريين إنه تم اقتيادهم منتصف يوليو 2016 إلى جسر السلطان الفاتح لإغلاقه وقطع الطريق أمام المارة.

وبقرار الإفراج عنهم لم يعد هناك أي طالب عسكري في القضية التي كان يُحاكم ضمنها 75 طالبا عسكريا.

وأعلنت ملك شاتين كايا والدة أحد الطلاب العسكريين المفرج عنهم مؤخرًا خبر إخلاء سبيل آخر دفعة من الطلاب العسكريين عبر تويتر، حيث نشرت شاتين كايا تغريدة ذكرت خلالها أنه تم إخلاء سبيل جميع الطلاب المعتقلين ضمن قضية جسر السلطان الفاتح.

ودعت لإخلاء سبيل جميع الطلاب المعتقلين ضمن قضايا المحاولة الانقلابية.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن الطلاب توجهوا إلى الجسر دون علم بما يدور وعقب معرفتهم بأمر المحاولة الانقلابية من المواطنين لم يشاركوا في أي إجراء.

وكانت القضية تضم 72 من طلاب المدرسة الحربية الجوية، حيث حُكم على 70 منهم بالمؤبد مع الأعمال الشاقة بتهمة انتهاك الدستور، وأصدرت السلطات قرارات بإلقاء القبض على 50 من المتهمين.

وفي 22 مايو الماضي تم إخلاء سبيل 7 من الطلاب المعتقلين بعد إلغاء المحكمة العليا الحكم بالمؤبد الصادر بحقهم، بينما كان هناك نحو 30 طالبا ينتظرون إصدار المحكمة قرارها.

وسبق وأن أصدرت السلطات أحكام بالمؤبد مع الأعمال الشاقة بحق ثلاثة متهمين يحملون رتبا عسكرية خلال القضية التي بلغ إجمالي المتهمين بها 75 شخصا، حيث تم فصل ملفات 70 طالب عسكري وضابطين وأقدم غالبية الطلاب غير المعتقلين على مغادرة البلاد لاحقا.