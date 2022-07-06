أنقرة (زمان التركية) – داهمت قوات الأمن منازل أشخاص سبق فصلهم تعسفيا من العمل، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، وذلك بعد تصديق المحكمة العليا على الأحكام الصادرة بحقهم.

واستهدفت الحملة الأمنية ستة أشخاص بينهم قاضي تحقيق سابق في مجلس الدولة، ورائد وضابط شرطة ومفوض.

وتم اعتقال الرائد من داخل سيارته أثناء مغادرته للمنزل، في حين اعتقل الأشخاص الآخرين من داخل منازلهم في حي يني محلة.

وأثارت طريقة اقتياد عناصر الأمن للمعتقلين حالة من السخط، حيث قام عناصر الأمن بإخراج المعتقلين الذين لا يشكلون أي تهديد من مبنى المديرية وهم مكبلون من الخلف وموجهة رؤوسهم إلى الأسفل.

هذا وتم عرض المعتقلين على النيابة التي قضت بحبسهم وإرسالهم إلى سجن سنجان.

يذكر أنه منذ محاولة انقلاب عام 2016، تم اعتقال الآلاف بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

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