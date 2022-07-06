أنقرة (زمان التركية) – القفزة الكبيرة بمعدلات التضخم النقدي في تركيا، أسفرت عن رفع متوسط التضخم لدول مجموعة العشرين.

بلغ متوسط التضخم في دول مجموعة العشرين باستثناء تركيا نحو 10.9 في المئة، وارتفعت هذه النسبة بنحو 31 في المئة بإضافة تركيا.

البيانات الحكومية تشير إلى بلوع معدلات التضخم السنوية في تركيا خلال يونيو الماضي 78.62 في المئة، بينما تزعم مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أن معدلات التضخم السنوية للفترة عينها بلغت 175.55 في المئة.

وتتصدر تركيا كل من دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين في معدلات التضخم المرتفعة.

وتعكس البيانات التي نشرها نائب رئيس حزب الخير للسياسات الاقتصادية، أوزجان قاضي أوغلو، بلوغ متوسط التضخم لدول مجموعة العشرين خلال شهر يونيو المنصرم نحو 10.9 في المئة وارتفاع هذه النسبة إلى 14.29 في المئة بإضافة تركيا إلى القائمة.

وبلغ متوسط معدلات التضخم لشهر يونيو لدول مجموعة السبع التي تضم كل من ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا واليابان وكندا نحو 7.02 في المئة، بينما تراجع مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا بنحو 0.5 في المئة مقارنة بشهر مايو ليسجل 8.2 في المئة.

وعلى صعيد الولايات المتحدة، أضخم اقتصاد عالمي، تشير أحدث إحصاءات التضخم الصادرة في مايو الماضي إلى بلوغ معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة نحو 8.6 في المئة خلال شهر مايو.

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تركيا ترفع متوسط التضخم لمجموعة العشرين

أنقرة (زمان التركية) – القفزة الكبيرة بمعدلات التضخم النقدي في تركيا، أسفرت عن رفع متوسط التضخم لدول مجموعة العشرين.

بلغ متوسط التضخم في دول مجموعة العشرين باستثناء تركيا نحو 10.9 في المئة، وارتفعت هذه النسبة بنحو 31 في المئة بإضافة تركيا.

البيانات الحكومية تشير إلى بلوع معدلات التضخم السنوية في تركيا خلال يونيو الماضي 78.62 في المئة، بينما تزعم مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أن معدلات التضخم السنوية للفترة عينها بلغت 175.55 في المئة.

وتتصدر تركيا كل من دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين في معدلات التضخم المرتفعة.

وتعكس البيانات التي نشرها نائب رئيس حزب الخير للسياسات الاقتصادية، أوزجان قاضي أوغلو، بلوغ متوسط التضخم لدول مجموعة العشرين خلال شهر يونيو المنصرم نحو 10.9 في المئة وارتفاع هذه النسبة إلى 14.29 في المئة بإضافة تركيا إلى القائمة.

وبلغ متوسط معدلات التضخم لشهر يونيو لدول مجموعة السبع التي تضم كل من ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا واليابان وكندا نحو 7.02 في المئة، بينما تراجع مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا بنحو 0.5 في المئة مقارنة بشهر مايو ليسجل 8.2 في المئة.

وعلى صعيد الولايات المتحدة، أضخم اقتصاد عالمي، تشير أحدث إحصاءات التضخم الصادرة في مايو الماضي إلى بلوغ معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة نحو 8.6 في المئة خلال شهر مايو.