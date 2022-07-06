أنقرة (زمان التركية) – قال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، إن موسكو بحاجة لتوضيح ما يتعلق بواقعة احتجاز تركيا لسفينة روسية محملة بالحبوب.

قال لافروف جاءت في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بعد لقائه مع وزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا، إن سفينة الشحن التي ترفع العلم الروسي، والتي قيل أن تركيا استولت عليها، كانت تسير وفقًا للاتفاق بين إستونيا وتركيا.

من ناحية أخرى، قال لافروف أن الغرب يعتزم استغلال الوضع فيما يتعلق بالحبوب لنشر قوات الناتو في البحر الأسود.

وأضاف لافروف: “إن الجهود التي يبذلها بعض شركائنا الغربيين للجمع بين تسهيل العملية لتزويد السوق العالمية للحبوب والأسمدة الروسية مع إزالة الحواجز أمام الموانئ الأوكرانية يخفي رغبتهم في إنشاء آلية يسيطر عليها الناتو”.

وأشار لافروف إلى أن روسيا، إلى جانب تركيا، التي “تلتزم تمامًا باتفاقية مونترو”، قد قدمت منذ فترة طويلة مقترحاتها التي ستتيح الفرصة لحل أزمة الغذاء المصطنعة للجميع دون أي مشاكل.

وشدد لافروف على أن الحبوب المتبقية من الموانئ الأوكرانية لا يمكن تعدينها بسبب رفض كييف إزالة الألغام من مياهها الإقليمية.

وقالت أوكرانيا إن السلطات التركية احتجزت سفينة “زهيبيك زولي” الروسية لأنها تحمل حبوبا مسروقة، استجابة لطلب كييف.

وسبق أن طلبت أوكرانيا من تركيا احتجاز السفينة، التي كانت راسية على بعد كيلومتر واحد خارج ميناء “كاراسو” الواقع على الساحل الشمالي للبحر الأسود في تركيا.