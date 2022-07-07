أنقرة (زمان التركية) – أفاد الاقتصادي التركي، عطه الله يشيل أضا، أن تركيا تسير نحو نموذج الأرجنتين إذا استمر الوضع الاقتصادي على هذا المنوال.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد تعهد بالتصدي للفائدة والتضخم حال فوز بالانتخابات الرئاسية السابقة، غير أنه بعد مرور أربع سنوات على إقرار النظام الرئاسي أصبحت معدلات التضخم وأسعار الفائدة أسوأ مما كانت عليه آنذاك، وارتفع سعر صرف الدولار واليورو أمام الليرة أربع أضعاف ما كانوا عليه.

في التاسع من يوليو/ تموز الذي دخل فيه النظام الرئاسي حيز التنفيذ رسميا كان سعر صرف الدولار يبلغ 4.5 ليرة، بينما كان سعر اليورو يبلغ نحو 5.3 ليرة، بينما حاليا يبلغ سعر الدولار 17.22 ليرة في حين يبلغ سعر اليورو 17.61 ليرة بجانب استنزاف موارد البنك المركزي لكبح جماح التراجع في قيمة الليرة.

وخلال مشاركته على قناة ‘Mesele Ekonomi’ بموقع يوتيوب انتقد يشيل أضا الأوضاع الاقتصادية الحالية في تركيا وقال إنه “إذا استمر مسار الاقتصاد على هذا النحو ، فإن وضع تركيا سيشبه الأرجنتين”.

، وذكر أن الجانب السيء للنظام الرئاسي يتشكل في حرية التعبير عن الرأي وحقوق الإنسان.

أضاف قائلا: “خلال هذه الفترة عاد التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون بعد أن كان حزب العدالة والتنمية هو من قضى عليها بالسابق لذا فإن الأمر مؤلم للغاية. الأمر الثاني هو تزايد معدلات إقصاء الأكراد والعلويين”.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا يقترب من 80 بالمئة، ويتجاوز سعر صرف الدولار 17 ليرة.