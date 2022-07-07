أنقرة (زمان التركية) – وصفت صحيفة لا ريبوبليكا La Repubblica الإيطالية، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه “ديكتاتور تحول إلى حليف إلزامي للعديد من الدول” بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

حظيت زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى تركيا بتغطية واسعة في الصحافة الإيطالية.

وفسر لقاء دراجي مع الرئيس رجب طيب أردوغان في الصحف الإيطالية على أنه علامة على حقبة جديدة من العلاقات الثنائية.

نشرت صحيفة لا ريبوبليكا، تقريرا بعنوان “اتفاق الحبوب بين دراجي وأردوغان”، وأوضحت فيه أن اللقاء هو نقطة تحول تعيد تشكيل البحر المتوسط.

وأضافت الصحيفة أن الحرب الروسية الأوكرانية قلبت كل التوازانات، وجعلت أردوغان الديكتاتور حليفا إلزاميا للعديد من الدول، مشيرة إلى أنه في حال نجاح الاختبار الأول الخاص بالحبوب، ستمتد الاتفاقيات إلى الهجرة والأسلحة وليبيا.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإيطالي تلقى إشارة جيوسياسية واضحة من جو بايدن لإعادة الاتصال بأردوغان، لعقد اتفاق متوسطي مع الحليف الرئيسي على الحدود الشرقية للناتو.

كما كتبت صحيفة “Il Sole 24 Ore” المالية الإيطالية، أن الرئيس التركي كان مصدر قلق لحكومات بروكسل والعديد من الدول الأوروبية في السنوات العشر الماضية، ولكن اليوم، يقدم أردوغان نفسه كشخص يمكنه مساعدة أوروبا على عدة جبهات بخلاف كونه شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لإيطاليا.

وتضيف الصحيفة: “باختصار، يجب أن يمر طريقك عبر أردوغان، وإلا فإن طرق الوصول إلى أهداف مهمة للغاية ستصبح غير سالكة، إن لم تكن بعيدة المنال”.