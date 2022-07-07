أنقرة (زمان التركية) – زعم وزير الخزانة والمالية التركي، نورالدين نبطي، أن الاقتصاد التركي مستمر في النمو وتحطيم الأرقام القياسية.

تصريحات نبطي جاءت عبر تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال نبطي: “يواصل اقتصاد بلادنا النمو بشكل صحي ومتوازن ومستدام، محطماً أرقاماً قياسية جديدة للتصدير كل شهر ويسجل زيادات ملموسة في توظيفنا”.

وأضاف الوزير التركي: “اليوم، على الرغم من كل المشاكل الاقتصادية العالمية والزيادات السريعة في الأسعار حول العالم، يواصل اقتصاد بلدنا النمو بطريقة صحية”.

وقال نبطي: نواصل التقدم ​​نحو لجعل الاقتصاد الإنتاجي أقوى من خلال تطبيق نموذج الاقتصاد التركي، مشيرا إلى تعليق أهمية على نشر النمو على مستوى القاعدة الشعبية وجميع المواطنين.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا يقترب من 80 بالمئة، وبلغ سعر صرف الدولار 17 ليرة.