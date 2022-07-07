أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار الحلويات في تركيا بنسبة 20% قبل عيد الأضحى المبارك.

قبل عيد الأضحى قررت محال الحلويات، رفع سعر كيلو الحلوى، الذي كان يباع مقابل 20.95 ليرة تركية، إلى 25.90 ليرة تركية بزيادة بنسبة 23 في المائة.

يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار السكر في يونيو الماضي.

وقال أيكوت شينر، رئيس غرفة صناع الحلويات في إسطنبول، إنه يتعين عليهم عكس الزيادة في الحد الأدنى للأجور والسكر والطاقة على أسعار مبيعاتهم.

وأضاف: “لا نرغب في إفساد فرحة الناس قبل العطلة. لكن مضطرون لذلك. لقد انخفضت القوة الشرائية للناس بالفعل، ولم يعد بإمكان المواطنين شراء الحلويات”.

وصرح رئيس اتحاد اتحاد المستهلكين محمد بولنت دنيز، أنه: “بعد رفع الحد الأدنى للأجور بدأت جميع ملصقات الأسعار في المتاجر تتغير…”.