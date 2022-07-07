أنقرة (زمان التركية) – حصل 229 طبيبا تركيا على تصريح سفر للخارج خلال شهر يونيو الماضي فقط.

في الآونة الأخيرة، يتزايد عدد الأطباء الذين يسافرون إلى الخارج بسبب ظروف العملالمرهقة وتدني الأجور والعنف الصحي.

الجمعية الطبية التركية قالت إن 229 طبيباً حصلوا على “شهادات حسن السيرة والسلوك” للسفر إلى الخارج في يونيو الماضي فقط.

وأوضحت الجمعية أن عدد الطلبات الشهرية للحصول على “شهادة حسن السيرة والسلوك” لأخصائيي الرعاية الصحية للعمل في الخارج هو 1171 في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وأشارت الجميعة إلى أنه في النصف الثاني من عام 2022، من المتوقع استقبال طلبات من 1709 أطباء آخرين.

وذكرت الجمعية أن أسباب هجرة الأطباء من تركيا هو الفقر وظروف العمل القاسية والعنف الصحي.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان علق في مارس الماضي على قضية تزايد انتقال الأطباء من العمل في القطاع الصحي الحكومي إلى الخاص والعمل في الخارج، بقوله “من يريد أن يرحل فليرحل” وهي التصريحات التي أثارت غضب الأطباء، وجلبت الانتقادات للرئيس أردوغان.