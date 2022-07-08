أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تخطط لاعتماد اللقاح التركي “توركوفاك” المضاد لفيروس كورونا في ماليزيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع أردوغان برئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: “نخطط لاستخدام اللقاح التركي الوطني توركوفاك المضاد لكورونا في ماليزيا، ونقل التكنولوجيا والعمل المشترك لتطوير اللقاح”.

وأضاف الرئيس التركي أنه بحث مع يعقوب العلاقات بين بلديهما على مختلف الأصعدة ومنها الاستثمارات الاقتصادية والتجارة، والصناعات الدفاعية، والصحة والتعليم، والتكنولوجيا.

وأعرب عن رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقات التعاون مع ماليزيا، التي تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حسب أردوغان، الذ أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وماليزيا سجل زيادة بنسبة 50 في المئة العام الماضي رغم وباء كورونا، متخطيا 3.5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الوضع الراهن يشير أن البلدين سيصلان إلى حجم تجارة 5 مليارات دولار خلال فترة قريبة.