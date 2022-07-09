أنقرة (زمان التركية) – نشرت وسائل إعلام، السبت، تفاصيل جديدة عن أنواع ومميزات الجواز السفر التركي ولمن تعطي من الشعب .

جواز السفر الرمادي: جواز سفر دبلوماسي يمنح للسفراء والقناصل والعاملين في السفارات .

جواز السفر الأخضر: هو جواز خاص بالتجار والعاملين في الدولة، يمنحك الدخول إلى عدد أكبر من الدول بدون تأشيرة، وتكون المعاملات داخل هذه الدول أسهل. لحصول التجار على هذا الجواز لا بد من وجود سجل تصدير بضائع إلى خارج تركيا بقيمة 3 مليون دولار مقيدة باسم الشركة المسجلة للشخص نفسه .

جواز السفر الأسود: يمنح لكبار القيادات في الدولة كرئيس الجمهورية والوزراء .