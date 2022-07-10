طهران (زمان التركية) – أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي بنظيره السوري، بشار الأسد، أن طهران تعارض أي تدخل في الأراضي السورية، في حين أكد الأسد أن البلدين على جبهة واحدة.

وأوضح رئيسي، خلال الاتصال، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، أن “إيران مستمرة في دعمها لمحور المقاومة، ولا سيما سوريا”، قبل أن يضيف، “طهران تدعم السلم والاستقرار، وتعارض أي تدخل في سوريا” .

كما شدد الرئيس الإيراني على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الجيدة التي أثمرت عنها زيارة الأسد إلى طهران، في مايو الماضي.

من جانبه، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد أن “إيران وسوريا على جبهة واحدة”.

وأعرب الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياتهما بدوام الازدهار للعلاقات السورية الإيرانية، ولشعبي البلدين موفور الخير والتقدم، كماوجه الأسد خالص التهاني لقائد الثورة الإسلامية علي خامنئي.

كما بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين سوريا وإيران إزاء العديد من القضايا، والذي ينطلق من المواقف والرؤى المشتركة للتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة.