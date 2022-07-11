القاهرة (زمان التركية) – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميا، عن أسماء المنتخبات والأندية، إلى جانب المدربين واللاعبين، المرشحين لحصد جوائز الأفضل عن الموسم الفائت.

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفله السنوي للإعلان عن جوائز الأفضل خلال الموسم المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، في 21 من يوليو الجاري.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا:

وشملت قائمة أفضل لاعب فى إفريقيا كلا من المصري محمد صلاح (ليفربول)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، والسنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ)، والكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون)، والكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر)، ومن ساحل العاج سيباستيان هالر (أياكس)، والغيني نابي كيتا (ليفربول)، والمغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، والسنغاليان إدوارد ميندي (تشيلسي)، وكاليدو كوليبالي (نابولي).

وأعلن كاف عن القائمة النهائية لحصد جائزة أفضل مدرب في إفريقيا والتي شهدت تواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدرب السابق لفريق الأهلي، والبرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا:

وضمت القائمة التي تم تقليصها إلى 5 مدربين، كلا من: كارلوس كيروش، وبيتسو موسيماني، وتوم سينتيفيت، مدرب جامبيا، ووليد الركراكي، مدرب الوداد، وأليو سيسيه، مدرب السنغال.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في إفريقيا:

وضمت هذه القائمة التي تم تقليصها 5 أندية، وهي: الرجاء المغربي، وأهلي طرابلس الليبي، ووفاق سطيف الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، والاتحاد الليبي.

بينما ضمت القائمة أصلا كلا من الأهلي المصري، إلى جانب الوداد المغربي، ونهضة بركان المغربي، وبترو أتليتكو الأنغولي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا:

وشهدت القائمة تواجد منتخب مصر إلى جانب كلا من السنغال، الكاميرون، المغرب، بوركينا فاسو.