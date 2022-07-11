لندن (زمان التركية) – على الرغم من تتويجه الأحد بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، فقد نوفاك دجوكوفيتش 4 مراكز في التصنيف العالمي الذي نشر الاثنين، فيما تراجعت أنس جابر، الوصيفة لدى السيدات، إلى المركز الخامس.

ولم تحتسب نقاط البطولة الإنجليزية العريقة في التصنيف الجديد بقرار من رابطتي محترفي ومحترفات التنس، ردا على منع ويمبلدون مشاركة اللاعبين واللاعبات الروس في البطولة، في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعليه، حافظ الروسي دانييل مدفيديف على صدارة التصنيف العالمي للرجال، وحُرم دجوكوفيتش من ألفي نقطة التي تمنح عادة لبطل ويمبلدون ليتراجع الصربي للمركز السابع عالميا.

والمستفيد الرئيس من نقص النقاط الموزعة في ويمبلدون هذا العام هو الإسباني رافائيل نادال الذي انسحب من الدور نصف النهائي بسبب تمزق في عضلات البطن، ورغم ذلك صعد إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي.

كما بات البولندي هوبرت هوركاش خارج قائمة العشرة الأوائل، ودخل بدلا منه الإيطالي يانيك سينر.

ولدى السيدات، حافظت البولندية إيغا شفيونتيك على الصدارة، تلتها الإستونية أنيت كونتافيت واليونانية ماريا سكاري ثم الإسبانية باولا بادوسا، فيما حلت النجمة التونسية أنس جابر خامسة متراجعة ثلاثة مراكز بعدما احتلت الوصافة مؤخرا كأول لاعبة عربية وإفريقية، وخسرت السبت الماضي نهائي ويمبلدون أمام الكازاخستانية يلينا ريباكينا.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الروسي دانييل مدفيديف (7775 نقطة)

2- الألماني ألكسندر زفيريف (6850)

3- الإسباني رافائيل نادال (6165)

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (5150)

5- النرويجي كاسبر رود (5050)

6- الإسباني كارلوس ألكاراس (4845)

7- الصربي نوفاك دجوكوفيتش (4770)

8- الروسي أندريه روبليف (3700)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (3445)

10- الإيطالي يانيك سينر (3185)

– تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك (8336 نقطة)

2- الإستونية أنيت كونتافيت (4326)

3- اليونانية ماريا سكاري (4190)

4- الإسبانية باولا بادوسا (4030)

5- التونسية أنس جابر (4010)

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا (3267)

7- الأمريكية دانيال كولينز (3131)

8- الأمريكية جيسيكا بيغولا (3087)

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا (2886)

10- البريطانية إيما رادوكانو (2717).