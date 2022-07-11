إسطنبول (زمان التركية) – نشرت صحيفة تركية صورا وتفاصيل جديدة بخصوص محاولة خلية إيرانية تنفيذ عمليات اغتيال بحق إسرائيليين في اسطنبول.

وقالت صحيفة “صباح” التركية في تقرير لها أمس الأحد، إنه تم الكشف عن أن أعضاء “خلية الاغتيال” الإيرانية، الذين استقروا في الفندق الذي كان يقيم فيه القنصل الإسرائيلي السابق، يوسف ليفي سفاري، في منطقة بيوغلو، خططوا لخطفه وإعدامه في اسطنبول سفاري، ثم خططوا لشن هجوم على سياح إسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أنه تم فك شفرة خلية الاغتيال، المكونة من 8 مواطنين إيرانيين، من قبل مديرية فرع المخابرات التابعة لجهاز المخابرات الوطنية (MIT) وشرطة اسطنبول.

واكتشف معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا ومخابرات شرطة اسطنبول، أن أعضاء “خلية الاغتيال” قدموا إلى اسطنبول في تواريخ مختلفة والتقوا سرا.

إلى ذلك، قام وفد من السياح الإسرائيليين بالحجز في فندق بمنطقة تقسيم للإقامة تحت اسم الفريق الصيني “Team Chinesee”. وأثناء عملية التسجيل في الفندق، بدأ المواطن الإسرائيلي أوفيك س. بالبكاء قائلا إنه تلقى مكالمة هاتفية تخبره أنه سيتم اغتياله على يد إيرانيين.

وبعد مناقشة الوضع مع مسؤولي الفندق، تمت تهدئة وفد السياح الإسرائيليين، واجتمع أشخاص أتوا إلى الفندق بسيارة فيتو مع الوفد، وبعد هذا الاجتماع هدأت المجموعة واستراحت في الغرف التي حجزوها.

وتمت ملاحقة الجواسيس الإيرانيين الذين خططوا لعملية الاغتيال، وتنفيذ عملية ضدهم من طرف شرطة استخبارات الأمن في اسطنبول، حيث ثبت أن هدفهم الأول كان القنصل العام السابق لاسطنبول يوسف ليفي سفاري، وهدفهم الثاني هو التحضير لاغتيال سياح إسرائيليين.