إسطنبول (زمان التركية) – عرض سوري مقيم في تركيا الدية للعفو عن قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف .

وقدم المواطن السوري دية قدرها 10 ملايين جنيه مصري للعفو عن محمد عادل المدان قاتل الطالبة نيرة أشرف في مدينة المنصورة .

وظهر الرجل السوري في بث مباشر عبر صفحته على موقع “فيسبوك” ووجه رسالة لأسرة الطالبة نيرة أشرف، قائلا: “بنتكم ماتت الله يرحمها.. ويجعل مثواها الجنة.. ومحمد ارتكب خطأ كبيرا.. ولكن الصلح سيد الأحكام” .

وأضاف أن العديد من وقائع القتل انتهت بالصلح، مشيرا إلى أنه يعرض مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل العفو عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف .

وتابع بأنه ينتظر تلقى رد أسرة الطالبة نيرة أشرف على عرضه عبر رسائل صفحته الشخصية.

وأكد أنه لابد من وجود حل، وقال: “أنا ضد القتل ومحمد عادل أخطأ.. بس لازم نلاقي حل، خسرنا نيرة مش عاوزين نخسر اثنين”.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قررت إحالة أوراق محمد عادل الطالب المتهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة الأربعاء 6 يوليو للنطق بالحكم .