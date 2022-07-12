أنقرة (زمان التركية) – أعلن مكتب الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان بحث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني إنشاء ممرات آمنة في البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وقال المكتب في بيانه: “أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. وخلال المفاوضات، تم بحث القضايا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية وإنشاء ممرات آمنة في البحر الأسود لتصدير الحبوب”.

وأشار البيان إلى أن أردوغان أكد خلال المحادثة على أن أكبر رغبة لتركيا هي أن يعم السلام في أوكرانيا.

وتابع البيان: “شدد أردوغان على أن أنقرة تواصل العمل على خطة أعدتها الأمم المتحدة لتصدير منتجات الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية”.