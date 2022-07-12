تل أبيب (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وجود 66 مصابا بجدري القرود في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي الناطق بلسان وزارة الصحة في المجتمع العربي، إن الوزارة تتابع المعلومات حول العالم، وهي على تواصل مع السلطات والجهات الصحية في الدول المختلفة.

وناشدت الوزارة كل من يعاني من ارتفاع درجة حرارته وظهور طفح مع حويصلات مملوءة بسائل على جلده، وكان على مقربة من شخص قد يكون مصابا بجدري القردة، التوجه إلى الطبيب.

وأفاد المكتب الإعلامي بأن وزارة الصحة الإسرائيلية تعمل على شراء تطعيمات الجيل الثالث ضد جدري القردة من الشركة المنتجة، وحصلت على عدد قليل نسبيا من وجبات التطعيم الإضافية، وهي موجودة حاليا في البلاد ويتم استخدامها.

يشار إلى أن جدري القردة هو مرض فيروسي يتميز بالحمى، وبطفح جلدي مع حويصلات مملوءة بسائل، وبتضخم الغدد الليمفاوية.