إسطنبول (زمان التركية) – أعلن نادي فنربغشة التركي الأربعاء، أن الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل سيغادر الفريق قبل عامين من انتهاء عقده، بعد استبعاده من الفريق الأول في نهاية مارس الماضي.

وأشار فنربغشة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إلى أن “العقد بين نادينا ومسعود أوزيل سينتهي باتفاق متبادل”.

وانضم لاعب أرسنال الإنجليزي السابق قبل أقل من عام ونصف العام إلى النادي التركي، لكنه استبعد في الربيع من تشكيلة الفريق بعد دخوله في صراع مع الإدارة.

وسبق أن ألمح المدرب الجديد لفنربغشة، البرتغالي جورجي جيزوس لدى وصوله في بداية يونيو الماضي، إلى أنه لن يعيد النظر في قرار استبعاد أوزيل على الفور.

وكشفت وسائل إعلام تركية عدة أن اللاعب ذو الأصول التركية يجري مناقشات للانضمام لنادي باشاك شهير بطل الدوري التركي عام 2020.