إسطنبول (زمان التركية) – وقعت تركيا والإمارات، الأربعاء، مذكرة تعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء وعلومه والتقنيات المختلفة والتطبيقات .

وقالت وسائل إعلام، أن وزيرا الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، ونظيره الأماراتي سلطان أحمد الجابر وقعا مذكرة تعاون في مكتب العمل في قصر دولما بهتشة .

وأضافت أن تركيا ستقوم بتدريب الموارد البشرية الإماراتية وتبادل المعرفة والخبرة في مجال استكشاف الفضاء وتقنياته وتطبيقاته، وستقوم بإجراء دراسات بحث وتطوير مشتركة في مجالات الرحلات دون المدارية، وإطلاق الصواريخ، وأنظمة التصوير بالأقمار الصناعية .

وتابعت أنه من المقرر أن يتم إجراء دراسات الفضاء في المجال الاجتماعي والاقتصادي حول تخطيط المدن والتخطيط الإقليمي، وإدارة الكوارث، ومسح الموارد الطبيعية .