إسطنبول (زمان التركية) – ألقت الشرطة التركية القبض على شخص خلع ملابسه هاجم شابة تبلغ من العمر 25 عاما كانت مرت عبر الجسر العلوي في مالتيبي بإسطنبول .

وقالت وسائل إعلام، أن شخص يدعى “بهاء الدين.ج” 26 عامًا خلع ملابسه فجأة وهاجم طالبة جامعية تبلغ من العمر 25 عاما كانت تمر عبر الجسر العلوي .

وأضافت بهاء الدين حاول خلع ملابس الشابة التي قفز عليها وفر من مكان الحادث نتيجة صراخ المرأة واقتراب الناس من حوله منهم .

وتابعت أنه تم القبض على المشتبه به الذي كان يرتدي ملابسه وصعد إلى الشاحنة واحتجز عندما أوقفت فرق الشرطة الشاحنة .

وأشارت أن المشتبه به قال في إفادته للشرطة أنه ذهب لزيارة حي كوتشوكيالي وأنه أحب المرأة التي رآها أثناء مروره عبر الجسر العلوي، “أعجبني ذلك، لذلك تبعته. وبينما كنت أغادر، خلعت كل ملابسي وعانقت المرأة من الخلف. سقطنا على الأرض معا وحاولت خلع الملابس على المرأة. كان هدفي اغتصابها” .