أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، إن بلاده لن تتحول إلى مخيم للاجئين، ولن تقوم بدور حرس الحدود لأي بلد.

تصريحات بيلجيتش جاءت ردا على تقرير صحفي أفاد أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، تخطط لإرسال طالبي لجوء إلى دول من بينها تركيا.

وأعرب بيلجيتش عن أمله في أن يكون ما نقل مع تروس لا أساس له من الصحة.

وأضاف بيلجيتش: “من غير الوارد أن تتحمل بلادنا، التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين في العالم خلال 8 سنوات، عبئا أكبر بناء على طلب من دول أخرى، شاركت في نهج لا يتوافق مع المعايير الدولية بشأن الحق في اللجوء”.

ودعا بيلجيتش جميع البلدان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل المسؤولية المتساوية عن الهجرة.

كانت صحيفة “التايمز” البريطانية، نقلت مؤخرًا عن مصدر القول إن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، تريد أن تشمل الاتفاقية مع رواندا دولا أخرى، لمعالجة أزمة الهجرة.

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