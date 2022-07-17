أنقرة (زمان التركية) – اتهم إنجين أوزقوتش نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتضحية بالشعب أثناء أحداث انقلاب عام 2016، بينما كان هو في مكان آمن.

استهدف أوزقوتش، أردوغان في الذكرى السادسة للانقلاب، عبر تدوينة على تويتر.

وقال أوزقوتش: “بينما أخرج رجب طيب أردوغان الناس إلى الشوارع في 15 يوليو، اختبأ هو نفسه. وفي ذلك الوقت انطلق زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدارأوغلو ونوابه للذهاب إلى البرلمان التركي”.

وليس هذا هو الاستهداف الأول من أوزقوتش لأردوغان، حيث قال أمس السبت، إنه بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، تم فصل الناس من وظائفهم بسبب إيداعهم أموالا في بنك آسيا.

وأوضح أوزكوتش أن محاولة الانقلاب، كانت انقلابا من قبل الجنرالات الذين عينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه.

شهدت الذكرى السادسة للمحاولة الانقلابية، هجوما للمعارضة على أردوغان هو الأشرس من نوعه، في ظل أوضاع اقتصادية سلبية، وبقاء عام على انتخابات مصيرية.