أنقرة (زمان التركية) – تم الكشف عن أن ميليس كاهيا أكار، زوجة نجل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تتولى منصب المدير العام لشركة جنرال أتلانتيك العالمية ومقرها الولايات المتحدة.

وتستثمر الشركة ملايين الدولارات في الشركات التركية العملاقة، واستثمرت مؤخرًا ما مقداره 44 مليون دولار في تطبيق “يماك سبتي” الخاص بالطعام.

تقدم جنرال أتلانتيك رأس المال والدعم الاستراتيجي لشركات النمو العالمية.

وأعلنت ميليس كاهيا أكار، المدير العام لشركة جنرال أتلانتيك، التي لديها استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار في تركيا، أن الشركة وجدت فرصة استثمار جيدة في تركيا.

وأضافت أكار: “هناك إمكانات هائلة في تركيا. تركيا على قائمة الدول ذات الأولوية لدينا”.

يذكر أن ميليس كاهيا أكار، تخرجت من كليات الهندسة الكهربائية والإلكترونية والاقتصاد بجامعة ييل مع دبلومة رئيسية مزدوجة بعد إكمال تعليمها في تركيا.

والتحقت أكار بالمقر الرئيسي لشركة جنرال أتلانتيك في نيويورك في فبراير 2016؛ أصبحت ميليس كاهيا أكار ، التي انتقلت من نيويورك إلى لندن لتأسيس وإدارة عمليات البيع بالتجزئة والمستهلكين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وجه شركة جنرال أتلانتيك في قمة “المرأة في الاستثمار” التي عقدت في هارفارد تحت رعاية جنرال أتلانتيك.

ميليس كاهيا أكار، ذات الـ 34 عامًا، بات اسمها في قائمة “40 شابًا تركيًا مؤثرًا تحت سن الأربعين في أمريكا في عام 2019”.