أنقرة (زمان التركية) – كذب أمين حزب السعادة في مدينة إسطنبول، عمر فاروق يازيجي، الصحف الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، بخصوص عدد الحاضرين الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة للانقلاب.

قالت الصحف الموالية لأردوغان إن عشرات الآلاف قد شاركوا في الاحتفالية التي أقيمت في ساحة “سراجان” بمدينة إسطنبول بمناسبة ذكرى الانقلاب، والتي شارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.

السياسي بحزب السعادة التركي أكد أن عدد الحاضرين في الاحتفالية لم يتخطى 5 آلاف شخص.

وعبر تدوينة على تويتر، أوضح يازجي أن لغة أردوغان الاستقطابية وسياسة الكراهية التي يتبعها، أجبرته على إقامة احتفالية لم يشارك بها إلا 5 آلاف شخص.

وأضاف يازجي مخاطبا أردوغان: “أنت في ذروة تسمم السلطة، ولكن لا يمكن أن تكون أكثر ذكاء من ذلك”.