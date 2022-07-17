أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يمكنه عقد اتفاقية هجرة جديدة مع الغرب.

تصريحات كيليتشدارأوغلو جاءت عقب تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، المرشحة لقيادة حزب المحافظين في إنجلترا، والتي قالت فيها إن بلادها تخطط لتوسيع برنامج الهجرة عن طريق إضافة دول مثل تركيا إلى البرنامج.

وكانت تركيا عقدت اتفاق هجرة مع الاتحاد الأوربي عام 2015، لمنع مغادرة المهاجرين غير الشرعيين أراضيها.

قال كيليتشدارأوغلو إن “أردوغان ليس في وضع يسمح له بجلب أي شيء ملموس لهذا البلد باستثناء الدعاية الرخيصة”.

وطالب كيليتشدارأوغلو الحكومة بالتوقف عن إلقاء المسؤولية في الأزمات الاقتصادية على “القوى الأجنبية”، وقال إن “الغرب ليس معاديًا لأردوغان”.

وذكّر كيليتشدارأوغلو بأن أن “الغرب يعشق مثل هؤلاء القادة -الديكتاتوريين- ويدعمهم، فالغرب يحب مثل هذه الأنظمة المريحة”.

وأنهى كيليتشدارأوغلو، قائلا: “أتمنى أن ترقد أمتنا في سلام. أردوغان لا يستطيع فعل ذلك ولن نتركه يفعل ذلك”.

يذكر أن ليز تروس قالت في اجتماع مع المشرعين إنها ستقترح إدراج دول أخرى بجانب رواندا في برنامج ترحيل المهاجرين إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء، حسبما ذكرت صحيفة The Times.

وفي حديثها للصحيفة، ذكر مصدر أن تروس ترى تركيا على أنها دولة “محتملة” لاتفاق مماثل مع رواندا، وقال هناك سؤال آخر، وهو: “ما إذا كان الأتراك مستعدين لهذا”.