أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي التركي أتيلا يشيلادا إن أثرياء حزب العدالة والتنمية الحاكم، قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج.

يشيلادا المقيم في إسطنبول، والذي يقدم تحليلات اقتصادية على اليوتيوب، تزعج الحكومة، قال خلال حوار مع صحيفة “سوزجو” التركية، إنه بعد انقلاب 15 يوليو / تموز 2016، تم إرسال مبالغ ضخمة من المال إلى الخارج.

وأضاف يشيلادا في الذكرى السادسة للمحاولة الانقلابية،: “منذ محاولة الانقلاب عام 2016، هربت مبالغ طائلة. لقد تحدثت إلى مصرفيين من القطاع الخاص. تم تحويل عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج، واستمر هذا بشكل متقطع منذ ذلك الحين. لن أذكر أسماء، لكن الأثرياء السريين، أغنياء حزب العدالة والتنمية، قاموا جميعًا بتهريب أموالهم إلى الخارج “.

كما ذكر يشيلادا أنه على عكس التوقعات، لن ينخفض ​​التضخم ولن يظل سعر صرف الدولار ثابتًا، الأمر الذي يستمر في الضغط التصاعدي.

وتذكيرًا بعبارة “إذا انفجر سعر الدولار، فسيتم محو حزب العدالة والتنمية من السياسة”، قال يشيلادا “يتم محو حزب العدالة والتنمية الآن، وقد انخفضت أصواته إلى أقل من 30 في المائة في استطلاعات الرأي، وسيتراجع هذا أكثر في أشهر الشتاء”.

وأكد يشيلادا أن المشكلة الرئيسية هي الفقر، وأن هذا يمكن أن يتسبب في انتشار العنف، متابعا: “أعتقد أن المشكلة الأكبر ليست التضخم، ولكن الجوع والبؤس. نحن نعاني من فقر مدقع. هذا هو الفقر الذي يزعزع الروابط الاجتماعية المتراخية بالفعل في المجتمع، وأعتقد أنه سيسبب عنفًا واسع النطاق خلال أشهر الشتاء”.