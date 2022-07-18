أنقرة (زمان التركية) – انتقد البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أردوغان توبراق، مواففة الكونجرس الأمريكي، على تمرير صفقة مقاتلات F-16، المشروطة بعدم التعدي التركي على مصالح الولايات المتحدة والمجال الجوي اليوناني.

توبراق، زعم أن هناك “تحركات يونانية رومانية في الكونجرس الأمريكي” ضد تركيا، واعتبر أنها “خطة لاستبعاد بلادنا من حلف الناتو”، وأن شروط الكونجرس تمس سيادة واستقلال تركيا.

ورأى توبراق أن هذا القرار يعد “تجاهلا للمصالح الوطنية والكرامة التركية”، مشيرًا إلى أنه “يجب على الحكومة التركية أن تعلن للعالم بوضوح أنها لن تقبل هذا القرار”.

وأضاف توبراق: “اشتراط -استخدامها فقط في- الدفاع عن البلاد، و-تحديد- خطط العمليات والرحلات الجوية لطائراتنا الحربية في بحر إيجة، من أجل الموافقة على بيع طائرات F-16، والمطالبة بالسيطرة الأمريكية.. هو ازدراء كبير لاستقلال تركيا وسيادتها”.

وأشار توبراق إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه الإبقاء على عقوبات F-35 وS-400 ضد تركيا العضو الحليف في حلف شمال الأطلسي، فإن عدم فرض عقوبات على الهند، التي اشترت S-400 من روسيا، هو موقف معاد لتركيا يتجاوز النهج المنافق.

وقال البرلماني التركي إن “هذه الخطوات، جنبًا إلى جنب مع امتدادات اللوبي اليوناني الروماني في الكونجرس الأمريكي، هي خطة لاستبعاد تركيا من الناتو”.

سبق استبعاد أنقرة من المشاركة في برنامج تصنيع المقاتلات F-35 والحصول عليها، بسبب شرائها على منظومة صواريخ S-400 الروسية.

مؤخرا وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار مشروط لبيع مقاتلات F-16 إلى تركيا، بناء على طلب أنقرة تعويضًا عن خروجها من برنامج F-35.