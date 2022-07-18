أنقرة (زمان التركية) – سجلت أسعار الخضروات في تركيا، زيادات في الاسعار تراوح بين 100 و614 في المئة مقارنة بالعام الماضي، في ظل بلوغ معدل التضخم النقدي السنوي نحو 79 بالمئة.

تباع البطاطس في تركيا بسعر 5 ليرة، بعدما كانت تبلغ 70 قرشا العام الماضي، بينما يبلغ سعر البصل نحو 5 ليرات على الأقل بعدما كان يبلغ 60 قرشا خلال العام الماضي.

وبالمحال التجارية يبدأ سعر البطاطس من 12.95 ليرة، في حين يبدأ سعر البصل من 9.75 ليرة.

من جانبه أفاد رئيس اتحاد باعة الخضروات التركي، يوكسل تفشان، أن التكلفة الإنتاجية لفدان البطاطس مرتفعة للغاية بجانب تكلفة نقل تتراوح بين ليرة وليرة ونصف لكل كيلوجرام.

أضاف قائلا: “الخضروات الأساسية الأربعة للمواطن ألا وهي البطاطس والليمون والطماطم والبصل باهظة الثمن. وبعد الآن ستتحدد الأسعار وفقا للوضع الإنتاجي”.

وفي حديثه مع صحيفة “سوزجو” أكد تفشان أن الوضع قد يشهد تحسنا موسميا غير أن يتوجب متابعة البطاطس والليمون والبصل بشكل جاد قائلا: “هذه المنتجات أساسية وتزعزع جميع الجوانب. البطاطس منتج يتم إنتاجه على مساحة واسعة. لذا لابد من الانتباه للمنتجات كالبطاطس والبصل”.

وأضاف تفشان أن المحاصيل الحقلية تدخلت فيما يخص الطماطم غير أنه ليس من المنتظر أن تشهد تراجعا كبير في الأسعار رفقة الليمون قائلا: ” معلوماتنا تشير إلى وجود مشكلة في بشائر الليمون. وهناك سببان لهذا، ألا وهما تجمد المحصول على الأشجار بسبب الطقس البارد والثاني أنه لا يحقق عائدا مما دفع المزارعين إلى قطع الأشجار والتوجه لمنتجات أخرى. الطماطم بدأت تنتقل من الصوب الزراعية إلى الساحات المفتوحة. لهذا ستتراجع أسعارها بعض الشيء، لكن أعتقد أنها لن تتراجع كثيرا”.