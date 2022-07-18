أنقرة (زمان التركية) – تحتل تركيا المرتبة الرابعة، في معدلات البطالة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

في حين أن المواطنين في تركيا يواجهون المزيد والمزيد من الصعوبات المالية مع ارتفاع أسعار الصرف وارتفاع الأسعار، فإنه يصبح من الصعب العثور على وظيفة.

وفقًا لأحدث البيانات الرسمية التي نشرها معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل البطالة في تركيا 10.9 في مايو 2022.

وبحسب ما نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها الشامل عن البطالة لشهر مايو 2022، فإن تركيا تأتي في المركز الرابع بين أعضاء المنظمة في معدلات البطالة.

وأوضح التقرير أن تركيا تحتل المرتبة الرابعة في القائمة بنسبة 10.9 في المائة. بلغ معدل البطالة في تركيا في أبريل 2022 11.3٪. وعليه، انخفض معدل البطالة في تركيا بنسبة 0.3٪ في شهر واحد.

والبلدان التي تلي تركيا في معدلات البطالة هي كالتالي: كولومبيا 10.3٪؛ إيطاليا 8.1 في المائة؛ السويد 7.8 في المائة؛ شيلي 7.6 في المائة؛ فرنسا 7.2 في المئة.

والدولة ذات أدنى معدل بطالة هي جمهورية التشيك بنسبة 2.5 في المائة. اليابان، وهي قريبة جدًا منها، بنسبة 2.6 في المائة؛ بولندا بنسبة 2.7 في المائة؛ ألمانيا وكوريا الجنوبية بنسبة 2.8 في المائة؛ تليها هولندا بنسبة 3.3 في المائة.

ويبلغ متوسط ​​معدل البطالة بين النساء في دول مجموعة السبع، التي تمتلك 64 في المائة من صافي ثروة العالم 4%. معدلات البطالة في دول مجموعة السبع هي كما يلي: إيطاليا 8.1 في المائة؛ الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) 3.6 في المائة؛ كندا 5.1 في المائة؛ فرنسا 7.2 في المائة؛ ألمانيا 2.8 في المائة؛ اليابان 2.6 في المئة.