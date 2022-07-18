أنقرة (زمان التركية) – كشف التقرير العالمي لعدم المساواة بين الجنسين الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تركيا متخلفة عن إثيوبيا في المساواة بين الجنسين.

وفق التقرير العالمي لعدم المساواة بين الجنسين الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت أفغانستان المرتبة 146 والأخيرة، من حيث أعلى معدلات عدم المساواة بين الجنسين في العالم، بينما احتلت تركيا المرتبة 124. وجاءت باكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران في مرتبة متقدمة على أفغانستان.

ووفقا للتقرير، صعدت تركيا، التي احتلت المرتبة 133 في تقرير العام الماضي، 9 مراتب في عام 2022، لكنها تخلفت عن دول مثل بنغلاديش وإثيوبيا وإندونيسيا وغانا ونيجيريا.

كانت الدولة التي لديها أعلى مساواة بين الجنسين هي أيسلندا، تليها فنلندا والنرويج ونيوزيلندا والسويد ورواندا.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة في المؤشر، وذكر التقرير أن ألمانيا كانت من بين العشرة الأوائل لأول مرة منذ عام 2008.

واحتلت تركيا المرتبة 134 في مؤشر المشاركة في الاقتصاد وتكافؤ الفرص بين الجنسين. على رأس هذه القائمة لاوس وبوروندي وبربادوس وبيلاروسيا والسويد، على التوالي. احتلت أفغانستان المركز الأخير.

تركيا، التي تحتل المرتبة 101 في مؤشر المساواة بين الجنسين على مستوى التعليم؛ احتلت المرتبة 99 في المؤشر الذي يقيس التوازن بين الجنسين من حيث الصحة ومتوسط ​​العمر المتوقع.

فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية وجدت تركيا أيضًا مكانها في الصف الخلفي بالخطوة 112. كانت أيسلندا وفنلندا والنرويج على رأس هذا المؤشر، والذي أطلق عليه اسم التمكين السياسي.