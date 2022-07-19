طهران (زمان التركية)ـ قال علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموجود في طهران لحضور قمة آستانا حول الصراع السوري، إنه لا يجب توجيه ضربة عسكرية لسوريا للحفاظ على استقرار المنطقة.

وقال خامنئي، إن “أي ضربة عسكرية على سوريا ستضر بالمنطقة وستفيد الإرهابيين”.

ومن المقرر أن يلتقي خامنئي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم.

وترفض دمشق أي عمل عسكري تركي، ولم تبدي أي دولة دعمها لعملية عسكرية تريد تركيا تنفيذها في شرق سوريا.

وتعهدت تركيا، التي شنت أربع عمليات في شمال سوريا منذ عام 2016، بشن المزيد من العمليات العسكرية لمد “مناطق آمنة” بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود.

ويحضر أردوغان وبوتين اليوم مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قمة أستانا حول الصراع السوري.